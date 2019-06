Velká paráda: Na karlovarský festival dorazí hollywoodská star Julianne Moore. Přiveze film i fešného manžela

Hvězdou 54. ročníku MFF KV bude Julianne Moore. Profimedia.cz

Organizátoři 54. mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v úterý oznámili hlavní hvězdu letošního ročníku. Je jí herečka známá z filmů Hodiny, Hannibal, Daleko do nebe, Hranice lásky, Hříšné noci, Pořád jsem to já, Všechno, co mám nebo nověji Gloria Bell a desítky dalších - Julianne Moore (58).