Jako by vyšla nahá! Kim Kardashian oblékla oblíbené body a vyrazila ven bez podprsenky

Kim Kardashian (38) je často módním vzorem, a přestože má sama přístup k neomezenému množství designových kousků, občas i ona sáhne po outfitu, který už jednou vynesla. Znáte to, když bota padne...

Přiléhavé body oblékla jen pár dní poté, co se v něm objevila poprvé. Tentokrát ho doplnila o sukni s hadím vzorem. Pod body se ani tentokrát neobtěžovala s podprsenkou a nechala tak vyniknout své upravené přednosti.

Se čtyřmi dětmi na krku a studiem právničiny má Kim teď mnohem méně času na nakupování a kosmetické procedury, jak se svěřila v rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians.

Kim a Kanye přivítali začátkem května do rodiny další přírůstek. Syna Psalma jim porodila náhradní matka, stejně jako před rokem dceru Chicago. Kromě nich mají syna Sainta (3) a dceru North (5). V rodinném sídle je tak nyní nejspíš pěkně živo. ■