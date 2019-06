Mladinká zpěvačka ukázala pořádně napěchovaný výstřih

Selena Gomez Profimedia.cz

Na premiéře filmu v New Yorku oslnila v černých šatech, které jí zmáčkly její vnady tak, že vypadala, jako by jí o několik čísel narostly. Minišaty byly zdobené pírky na ramenou, ale výstřih byl proklatě nízko. Naštěstí šaty nápor vydržely a Selena tak neukázala víc, než by měla.

Zpěvačka si ráda občas odskočí i do herecké branže a mohli jste ji už vidět i ve filmech Sázka na nejistotu či Závod s časem. Pokud se díváte na animované snímky někdy i v angličtině, zpěvačka už také několikrát propůjčila svůj hlas postavě Mavis v oblíbeném Hotelu Transylvánie, který se loni dočkal třetího pokračování. ■