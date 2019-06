Stárnutí že je spravedlivé? V případě Jany Švandové (71) to neplatí. Vypadá minimálně o 15 let mladší!

Jana Švandová jako sedmdesátnice nevypadá. Super.cz

Herečka Jana Švandová (71) je v jednom kole. Zkouší v divadle, stará se o dvě malé vnučky, jelikož její syn s manželkou přesídlili do Prahy, a bude mít i dost plné léto. Přesto vypadá skvěle, jako by čas nejen zastavila, ale vrátila ho dokonce o roky zpátky.

Jana má sice v červenci jen čtyři představení na letních scénách, ale už v srpnu ji zase čeká zkušebna, kdy bude s Pavlem Zedníčkem (69) připravovat Molièrova Lakomce pro divadlo Kalich. Chystá se i na karlovarský filmový festival. "Narozeniny už tam ale slavit nebudu. Ono také, co slavit, že? Přijedu na pár dní, na golf a několik příjemných večírků," vysvětlila.

Když jsme ji na chvíli potkali na vernisáži fotografií Šumavy Heleny Váňové, nevěřili jsme, že všechno nejen zvládá, ale k tomu ještě skvěle vypadá. Jako by opět omládla. "Ne, opravdu jsem nebyla na žádném zákroku. Myslím si, že je to v tom, že člověk musí být v životě trošku pozitivní, roky nepočítat a užívat toho, co mu zbývá. Jak já říkám, podzim mládí. Je zbytečné dělat si zbytečné vrásky z toho že stárnete, to je jediné, co je na životě spravedlivé," míní. ■