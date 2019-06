Tak co ta plastika? Herečku ze seriálu Zkáza Dejvického divadla okukují lidé i u pokladny v supermarketu

Zdeňka Žádníková-Volencová Super.cz

Pamatujeme si ji jako Ivanu Kučerovou - Hruškovou z Rodinných pout. Od té doby si dala herečka Zdeňka Žádníková-Volencová (44) od seriálů pauzu. Až do letošního roku, kdy po seriálu Most! běželo v České televizi další netradiční dílko. Zkáza Dejvického divadla. Herci tam hráli sami sebe, ovšem s notnou dávkou nadsázky a mystifikace.

To nám ostatně Zdeňka sama potvrdila, když jsme se potkali na vernisáži fotografií Heleny Váňové, kde se herečka zastavila. V jedné z epizod se totiž řešila plastika, kterou měla podstoupit, aby dostala filmovou roli. "Moje děti se mi dlouho a intenzivně smály, jejich spolužáci mě chtěli poznat a vidět na vlastní oči. Jediným záměrem toho seriálu bylo pobavit a udělat to způsobem, který není zase až tak standardní," vysvětlovala Žádníková.

Právě se seriálovou plastikou si užívá zájem diváků do dneška. "Zaznamenala jsem to hlavně u pokladny v supermarketu, kde ke mně lidé chodí blíž a zkoumají, jestli tam plastika je, nebo není. To mě docela pobavilo. I moje děti mě na to upozorňují," vyprávěla. V reálném životě ovšem o plastice ani jiném umělém vylepšení jako je botox neuvažuje. "Myslím, že radši nějak hezky zestárnu," míní. ■