Manželka Romana Šebrleho má neuvěřitelné tělo! Tohle je její recept na dokonalou postavu

"Má to trošku geneticky. Hlavně ale denně běhá a dobře jí. Jí všechno, ale zdravě. Chutná jí to. Mně chutná i to nezdravé, to jí závidím. Prasárny taky ale nejím, to jsem se odnaučil. Manželka vaří dobře, tak mi to sedlo," vysvětluje. "Jsem teď rád, když je večer zdravé jídlo a je to dobré i pro děti," upřesňuje.

Po konci kariéry se také potýkal s kily navíc. "Osm měsíců jsem nic nedělal. Syn se na mě podíval a zeptal se mě, jestli jsem někdy dělal sport. Tak jsem zase začal. Rád cítím, když jsem ve formě, v zápřahu a celkem dobře to pak i vypadá," prozrazuje s tím, že udržet si pekáč buchet na břiše lehké není.

"Je to těžký. Ale tím, že jsem vrcholově sportoval, mám vůli. Když si řeknu, chodím posilovat a běhat každý den, to mi pomáhá," dodal na koktejlové události sezóny. ■