Rebelka, která poslala Jágrovi svoje kalhotky, je zpět: Osedlala manžela a mluvila o nabídce ze StarDance

Gabriela Koukalová je první potvrzenou účastnicí letošní StarDance . Michaela Feuereislová

Tu potvrdila jak Česká televize, tak i Gábina samotná. A k té příležitosti obnovila i svůj účet na Instagramu, který měla zablokovaný.

„Je to jubilejní desátá řada, takže se na to moc těším. Jediný, koho je mi líto, je můj taneční partner Martin, doufám, že bude mít dost trpělivosti a budu se snažit, abych mu jeho účast ve StarDance nepokazila,“ řekla Gábina a z výšky manželova krku, za kterým seděla, fanouškům popřála hezké léto. Ona je bude trávit na trénincích.

Gabriela Koukalová bude tančit s Martinem Prágerem

Příznivci Gábiny na její návrat do virtuálního světa reagovali veskrze kladně, jen pár si jich do sportovkyně rýplo. „Tak to aby se začal bát, co na něj následně napíše v knize,“ reagoval jeden z followerů směrem k tanečníkovi Martinu Prágerovi a v narážce na knihu Jiná.

Koukalová v hojně diskutované biografii zveřejnila mnoho soukromých, až intimních detailů ze svého života. Psala mj. o anorexii, o tom, jak přišla o panenství, nebo proč Jaromíru Jágrovi poslala své kalhotky. ■