Z černovlásky je blondýnka a chlap stále nikde! Nejslavnější česká blogerka Anna Šulcová promluvila o soukromí

Blogerka a youtuberka Anna Šulcová, kterou na sociální síti sleduje 620 tisíc fanoušků, změnila image. Z černovlásky je blondýnkou a její příznivci to přijali rozporuplně. "Je to tak padesát na padesát. Jedné partě se to líbí, někteří chtěli, ať to vrátím zpátky do Aničky. Jsem to furt já, možná s tím ještě něco udělám," řekla Super.cz Anička.