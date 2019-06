Céline Dion a její synové společně na pódiu: Zavzpomínali i na milovaného muže a otce

Céline Dion Profimedia.cz

Příležitostí byl konec zpěvaččina šestnáctiletého angažmá v lasvegaském Caesars Palace, během kterého při víc jak 1100 vystoupeních přivítala 4,5 miliónu fanoušků. Na konci toho posledního se k ní na pódiu přidali i její synové René-Charles (18) a osmiletá dvojčata Nelson a Eddy. Angélila připomněly snímky, které se na pozadí promítaly.

„Jsem pyšná a vděčná za to, čeho jsme v Colosseu za těch 16 let dosáhli. René a já jsme tehdy sdíleli tento sen. Celá tato zkušenost byla velkou částí mojí hudební kariéry, takové, již si navždy uchovám v srdci. Je tolik lidí, kterým chci poděkovat, ale hlavní dík míří k mým fanouškům, kteří nám dali příležitost dělat, co milujeme,“ řekla dojatá Dion.

Céline Dion se syny na pódiu v lasvegaském Caesars Palace