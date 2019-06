Foto jen pro silné nátury! Monika Leová měla nehodu na motorce. Odnesla to její noha

Monika Leová měla nehodu na motorce. Super.cz

"Spadla jsem z motorky, když jsem ráno jela na jógu. Jsem v pořádku, nic vážného to snad není. Ale mám obouchané koleno, začínám cítit naražená záda a odřeniny na rukou. Koleno mě začíná dost bolet, uvidíme do zítřka, jak moc to nateče. když se to bude horšit, zajdu určitě k lékaři, to nechci podcenit," řekla Super.cz Monika.

"Moje reakce po nehodě byla dost vtipná. První, co mi problesklo hlavou, bylo, jestli mám v pořádku obličej. Vím, že jdu v pondělí vysílat a bolely mě zuby, protože jsem po zemi jela po helmě. Tak jsem se zeptala na obličej a pak na to ostatní. Je vidět, kde mám priority," směje se.

Na večírku posedávala a koleno ledovala. "Když něco slíbím, tak to splním, proto jsem dorazila. Posadila jsem se tady, poslouchám hudbu a leduju. Doma nemám snad ani hrášek, tady je spousta ledu," usmívá se. ■