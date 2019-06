Známe první účastnici letošní StarDance! Pro sexy biatlonistku Gabrielu Koukalovou to bude výzva. A pro jejího muže jakbysmet

Gabriela Koukalová bude tančit s Martinem Prágrem. Video: Česká televize

„Nedávno jsem ukončila sportovní kariéru a užívala jsem si pauzu od toho sportovního zápřahu a kolotoče. Trošku jsem se nejprve bála, že StarDance zase bude podobný dril, ale nakonec jsem moc ráda, že jsem na nabídku tancování kývla. Je to pro mě další životní výzva,“ říká Koukalová.

„S tancem nemám velké zkušenosti, ale vím, že jsem pilná a cílevědomá čili věřím, že jsem schopná se to naučit. Zároveň ale vím, že biatlon je poměrně silový sport, a díky tomu mi ty ladné pohyby dělají celý život docela problém. Udělám ale všechno pro to, abych se to naučila,“ dodala Gabriela.

Na tanečního partnera neměla žádné požadavky - na rozdíl od jejího manžela Petra Koukala. „Chtěl, aby to byl někdo o hodně starší a mohl by i kulhat,“ smála se sportovkyně, na trati proslulá mj. bezchybným make-upem. Toho si užije i ve StarDance.

„První dojmy jsou příjemné, ale samozřejmě jsem byl velmi nervózní. Chtěl jsem sportovkyni, protože sám jsem také vášnivý sportovec. Viděl jsem spoustu závodů Gabriely a možná mi to ještě úplně nedochází, vedle koho vlastně sedím a s kým budu tancovat. Mám z toho obrovskou radost a věřím, že se nám jako sportovcům bude dobře spolupracovat,“ doplnil Prágr. ■