Korunku nástupkyni předá za dva měsíce s novou image: Miss Jana Šišková už není sexy zrzka!

Jana Šišková Super.cz

"Ne že bych se v zrzavé necítila, ale chtěla jsem zkusit něco jiného. Upřímně mě nebavilo dobarvovat odrosty. Zrzavá je náročná, člověk se o to musí hodně starat. Ale uvidíme. Myslím, že se k tomu zase vrátím. Cítila jsem se v tom skvěle," řekla Super.cz Jana.

Jana se po České Miss chytila v modelingu a ráda by v tom pokračovala. "Jsem ráda, že jsem po Miss odletěla pracovat do Portugalska, kde jsem byla měsíc. To považuji za velký úspěch. Potkala jsem se spoustou lidí. Ale táhne mě to i do neziskové sféry, nadací. Chtěla bych pomáhat. Možná missí klišé, uvidíme," dodala Jana na přestavení finalistek České Miss 2019. ■