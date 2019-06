Své přírodní čtyřky někdy jen stěží natlačí do neoprenu. Vnadná moderátorka propadla surfingu

Surfing si zamilovala. Foto: archiv B. Hlaváčkové

Česko sice nadevše miluje a stěhovat by se nechtěla, ale chybí jí tady oceán. Moderátorka Bára Hlaváčková propadla surfingu a je čím dál tím častěji v Portugalsku. Na sociálních sítích moderátorka provokuje fotkami z pláže ze slunného pobřeží.

„V posledním roce jsem si dopřála Portugalsko, oceán a surfování několikrát i v zimě. Člověk si ve vlnách skvěle zamaká, ale zároveň je to obrovský relax a očista. A samozřejmě mi to nedá, a ještě po krásném pobřeží běhám,” říká moderátorka zpravodajského servisu na Televizi Seznam.

Bára se pravidelně vrací do městečka Ericeira, které jí přirostlo k srdci. „Říkám tomu můj druhý domov. Opravdu se tam tak cítím. Nejednou jsem řekla, že se tam přestěhuju. Ale to zatím není na pořadu dne,” říká Bára, která se bude do Portugalska vracet stále častěji.

„Od letošního roku pořádáme úžasné surf, running a fitness campy právě v Ericeiře pro všechny, kdo si chtějí užít aktivní dovolenou. Ti, kdo pojedou, budou společně se mnou běhat a cvičit na pobřeží a s profi surf instruktory se budou učit krotit vlny oceánu. Ale bude se i odpočívat a relaxovat. Prostě dovolená, na kterou se nezapomíná,“ říká.

Sama aktivní moderátorka, která má i talk show v běhu - Kilák, umí také odpočívat. „Jasně! Sundat neopren a jen tak sebou plácnout na pláž nebo k bazénu a nic nedělat, to mi taky jde. Vstřebávám tak všechny zážitky z vody i z toho kouzelného místa, kterým Ericeira je,” dodává Bára Hlaváčková. ■