I v jednodílných plavkách vypadá skvěle: Tentokrát dala česká kráska na odiv svůj zadeček!

Natálka si užívala v Chorvatsku. Foto: Super.cz/instagram N.Kotkové

Tentokrát si půvabná blondýnka neužívala v exotice, ale postačila jí k radosti návštěva Chorvatska. Přestože každý den nebyla obloha jako vymalovaná, nebránilo to Natálii v tom, aby šla do plavek. „Ještě to je spíš takový otužování, ale když už v té vodě jsi, tak si zvykneš,“ svěřila se Kotková ke snímku z lodi.

Na té trávila Česká Miss World 2016 takřka každý den a nemohla si to vynachválit. Přestože se tentokrát předvedla především v jednodílných oranžových plavkách, své fanoušky rozhodně nezklamala. Natálka má totiž nejen krásný úsměv, ale také vysportovanou figuru. ■