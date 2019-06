Ilustrační foto Profimedia.cz

Tak moc chtěla vidět a natočit si přicházející nevěstu, až to výzdoba nevydržela. Žena z řady svatebčanů se zapřela do zábrany s květinami, lemující uličku, a ta se zbortila přímo před nevěstu. Nervózní pak musela čekat, až se nepořádek uklidí. Tak snad to byla jediná překážka v manželství...