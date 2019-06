Titul ze soutěže krásy jí byl málo. Karolíně Mališové už nestačí být krásná, chce být i chytrá

Mališová se raduje z úspěchu mimo šoubyznys. Super.cz

V posledních měsících jsme ji na společenských akcích příliš nevídali. Karolína Mališová (22) se věnovala činnosti, která s modelingem a šoubyznysem vůbec, nemá příliš společného. Česká Miss Earth pro rok 2015 byla ponořená do učení a psaní bakalářské práce.

„Stala jsem se paní bakalářkou. Bylo to pro mě náročnější období, ale chtěla jsem to dotáhnout do konce. Jsem na sebe pyšná,” říká modelka, která v poslední době záměrně odmítala práci. „I když jsem tři měsíce strávila učením, tak si myslím, že jsem nic neztratila,” uvedla sympatická blondýnka.

Modeling prý držitelka vysokoškolského titulu neopustí. „Modeling miluju a baví mě to. Každopádně bych chtěla ještě dodělat titul inženýra nebo magistra. Bakalářem bych rozhodně nechtěla zůstat,” říká Karolína Mališová, která hodlá ve studiu pokračovat. „Kariéra modelky může být věčná. Být u toho ale i chytrá je taky dobré,” smála se Karolína Mališová. ■