Ani manželství Miroslava Táborského není bez mráčku: Může za to datum narození hercovy ženy

I po 25 letech je manželství Miroslava Táborského šťastné. Super.cz

Na oslavu 50. narozenin Botanické zahrady přišel herec sice bez doprovodu manželky, zato o jejich harmonickém vztahu básnil. „Já myslím, že recept neexistuje. Ale člověk pro to musí něco udělat a myslím, že ten vztah je čím dál lepší. Když je vztah čerstvý, tak se objevují nějaké rozpory a mám pocit, že dneska to lidi rychle vzdávají, ten vztah si pokazí a zruší,“ míní herec.

Svou zásluhu na jejich spokojeném manželství mají také společné zájmy, mezi něž patří především divadlo. „Manželka je loutkoherečka a teď se mnou dokonce hraje v představení Relativita v Divadle v Řeznické. A já zase v posledních letech nakukoval do jejího oboru. Hrajeme spolu dvě představení pro děti, v kterém jsou loutky,“ řekl Super.cz Táborský.

I když to vypadá, že je mezi nimi vše zalité sluncem, i u nich je občas zamračeno. „Manželka je ve znamení Lva, tak to s sebou nese určité vlastnosti. Ale asi by nás to úplně nebavilo, kdyby bylo všechno v rovině. Je hezké, když jsou ve vztahu emoce. Ale jak říkám, je to celkově už klidnější,“ dodal herec. ■