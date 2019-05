Skvěle k sobě ladí: Švagrová Hiltonek je jako jejich další sestra

Zleva Paris, Nicky a Tessa Hiltonovy Profimedia.cz

Tessa má sice německé kořeny, ale narodila se v New Yorku do rodiny umělců. Jejím otcem je fotograf Franz, hrabě z Walderdorffu, matkou rovněž umělkyně Anna-Sabrina Brühwiler. I Tessu to táhlo do kreativního prostředí.

Působila v produkčních týmech na týdnech módy v New Yorku i Paříži, později přičichla i k filmu, hudbě a psaní. Vydala soubor krátkých povídek a sérii dětských knih a působila v módním magazínu.

S manželem se seznámili v roce 2016 na ostrově Svatý Bartoloměj, kde také loni měli svatbu.

Se švagrovými Tessa pózovala na charitativní akci organizace Animal Haven, která pomáhá najít domov opuštěným zvířatům. ■