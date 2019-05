Muzikáloví snoubenci Pecha a Sedláková prozradili, co chtějí stihnout ještě před svatbou

Peter Pecha a Kateřina Sedláková připravují charitativní koncert. Foto: archiv K. Sedlákové

Už letos v září si snoubenci Peter Pecha (29) a Kateřina Sedláková (32) řeknou své ano. Než se ale plně ponoří do svatebních radovánek, chtějí stihnout ještě jednu velkou společnou věc.

V těchto dnech je totiž naplno zaměstnává příprava charitativního koncertu Cestou necestou, který je pořádán pro postiženého osmiletého Nicolase. Ten si za svůj krátký život zatím užívá více zázemí nemocnic než dětských hřišť, a proto se mu muzikálový pár rozhodl pomoci.

„Když mě oslovila Nicolasova maminka s žádostí o pomoc, neváhala jsem ani vteřinu,“ řekla Kateřina a dodala: „Spolupracuji už takto s organizací ALSA, která pomáhá lidem s ALS (Amyotrofická laterální skleróza, pozn.red.), které bohužel před necelými třemi lety podlehl i můj nevlastní tatínek. Proto jsem se rozhodla pomáhat dál.“

V charitě se angažuje nejen Peterova půvabná snoubenka. „Pokud mi to nekoliduje s již domluvenou prací nebo závazkem, snažím se podpořit téměř každou charitativní akci. Nic mě to nestojí a já tím alespoň takto můžu pomoct, dokonce to cítím jako povinnost,“ vysvětlil Peter.

Na dobročinné akci, která se uskuteční 16. června 2019 v Klubu Joe v Praze, vystoupí také Martin Písařík (39), Ondřej Ruml (37), Elis Mrázová, Emma Smetana (31) nebo kapela Inspektor Kluzó Tomáše Matonohy (48). ■