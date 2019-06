Módní návrháři se o ni rvali. Topmodelka Stráská si ale není jistá, jestli by poslala dceru ve svých šlépějích

Zuzana Stráská Michaela Feuereislová

Dalo by se předpokládat, že odpověď bude pozitivní. Vždyť vítězka soutěže Elite Model Look udělala díky své profesi díru do světa, předváděla pro všechny významné módní domy, její tvář zdobila obálky prestižních módních časopisů a má za sebou celosvětové kampaně včetně Dolce & Gabbana. Zuzana si je ale dobře vědoma, že prosadit se v módním světě není tak snadné, jak se na první pohled může zdát. „Vůbec nevím, jestli bych jí to posvětila. Záleží na spoustě faktorů. Aby holka obstála, musí být inteligentní. Musí mít velmi dobré předpoklady, aby byla úspěšná,” říká rozhodně Stráská.

„Pokud mladá holka odjede sama do světa, tak se jí může stát cokoli. Pravdou ale je, že já jsem byla v pubertě úplně tele, ale dnešní dívky jsou v šestnácti letech mnohem vyspělejší, než jsme byly my. Všechno jde dopředu,” dodává topmodelka na zahájení výstavy originálních děl Alexandera McQueena, u kterého Stráská odstartovala svou kariéru.

Podstatné je, že Zuzana Stráská má ještě mnoho let na to, aby o kariéře své dcery mohla přemýšlet. ■