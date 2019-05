Další slavná kráska jde pod čepec. Pro topmodelku Stráskou bylo prý paradoxně úplně nejtěžší vybrat si šaty

Zuzana Stráská bude co nevidět vdanou paní. Michaela Feuereislová

„Svatba bude na začátku léta, takže jsou přípravy v plném proudu,” potvrdila nám informaci o chystané veselce topmodelka na zahájení výstavy Memory, která představuje průřez archivu legendárního britského návrháře Alexandra McQueena.

Mohlo by se zdát, že pro modelku bude asi nejjednodušší výběr svatebních šatů, opak je ale pravdou. „Já jsem v tomto byznysu od šestnácti let. Přesvědčila jsem se, že nejsem šatový typ a šaty skoro nenosím. Tak jsem do poslední chvíle nevěděla, jaké šaty budou ty pravé. Pak jsem si ale vybrala ideu a šaty se připravují,” říká Stráská.

Svatba se ponese v boho stylu, což odpovídá povahám ženicha a nevěsty. „Máme pozvaných hodně lidí a byli bychom moc rádi, aby náš den byl jedním velkým večírkem, během kterého se budou všichni bavit. Žádné oficiality,” říká Zuzana Stráská, která se svého dne D dočká zjevně už velmi brzy. ■