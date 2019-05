Ani kolaps ho nezastavil: Po rozchodu s krásnou misskou se Vojta Drahokoupil ponořil do práce

Vojta Drahokoupil má před sebou náročné pracovní léto. Michaela Feuereislová

V létě mladého zpěváka čeká kromě festivalů s kapelou také zkoušení nového muzikálu Tarzan, kde si zahraje hned hlavní roli Tarzana. Ta však vyžaduje velkou přípravu a na rozdíl od Petera Pechy (29) či Davida Gránského (27), s nimiž se alternuje, bude muset na své postavě hodně zamakat. „Je to nová výzva, role, která s sebou nese i posilovnu a takové věci, takže ty přípravy tam určitě budou,“ přiznal Super.cz zpěvák a dodal: „Ráno jsem se podíval do zrcadla a zjistil jsem, že to nebude málo hodin. Budu tomu muset věnovat opravdu hodně energie.“

Zpěvák má tak před sebou několik měsíců, kdy nebude mít jediný den volna. Přesto pracovní zápřah ocenil. „Nemám obavy, že to bude časově náročný, naopak jsem rád, že se nebudu doma nudit. To, že mám hodně práce, je super, protože být sám doma nechci a je to na palici. Aspoň nebudu mít žádné depky,“ svěřil se s tím, že už má nejbolestivější období po rozchodu za sebou.

S krásnou misskou nakonec zůstávají alespoň přáteli. „Řešíme spolu ještě spoustu společných věcí, takže zatím jsme, a věřím, že i budeme, kamarádi. Prožili jsme spolu rok života a je tam tolik krásných chvil, na které budeme rádi vzpomínat,“ řekl Vojta. ■