Švantnerová v šatech sotva pod zadek vybírala novou Českou Miss! Dlouhé nohy prý u jejích nástupkyň došly

Nikol Švantnerová Super.cz

Modelka Nikol Švantnerová (26) předvedla své nekonečně dlouhé nohy v šatech ve stylu saka, které jí končily těsně pod zadečkem. "Při mé výšce to prostě tak je, nedělají to pro nás dlouhonožky. Raději mám pod těmito "sakošatami" šortky," řekla Super.cz Nikol.

S výškou nemá rozhodně problém řada dívek, které se chtějí stát novou Českou Miss. Nikol se stala ambasadorkou soutěže, a byla tak na všech castinzích po České republice. "Mám pocit, že dlouhé nohy došly. Holky jsou menší, najít vyšší je náročnější. Jsou tam ale krásné holky, nástupkyně bude skvělá," upřesnila Nikol, která dívky bude připravovat na finále i v posilovně.

"Co se týče cvičení, budu mít holky pod taktovkou já. Na postavě se dá zapracovat. Poznáš už teď, jestli se to dá změnit, nebo se s tím nedá nic dělat. I na to koukáme. Jsou tu holky, které budou muset hodně zapracovat, ale i takové, po kterých chceme, aby naopak dvě tři kilča přibraly," dodala Nikol.

Na pražském castingu dívkám předvedla v ultrakrátkém modelu, jak by to mohlo vypadat, když na sobě budou makat. "Využila jsem toho, že je konečně trošku hezky. Je fajn holkám ukázat, že to jde. Pokud si je vezmu pod taktovku já, musím dobře vypadat a jít jim příkladem," dodala. ■