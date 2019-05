Takhle si ji z Ordinace nepamatujete: Krásná herečka je ve svém novém videoklipu nebezpečně sexy

Petra Pudová - Don´t Forget My Name

Ačkoliv o mladé umělkyni nebylo dlouho slyšet, rozhodně neusnula na vavřínech. Pilně pracovala na svém debutovém albu Say It Out Loud a nyní vydává i klip k písničce Don’t Forget My Name.

Natáčení bylo poměrně náročné, a to i kvůli úspornému oblečení, které odhalilo její sexy křivky. „Podařilo se nám jako posledním získat pronájem jedné haly v Pragovce, a to před jejím vybagrováním. Přípravy probíhaly už odpoledne, ale točit se začalo kvůli tmě až večer. Točilo se do ranních hodin. Tu noc bylo až minus osm stupňů, takže pro všechny to bylo extrémně náročné a já i tanečnice, které jsme byly polonahé, jsme cítily totální promrzlost až na kosti, že bylo téměř nemožné s jednotlivými končetinami pohnout,” svěřila se zpěvačka.

Na písních ze svého debutového alba spolupracovala s Danielem Hádlem, Ianem Keloskym či Davidem Deylem a všechny texty jsou v angličtině. „Pro angličtinu jsme se rozhodli proto, že je možné si dovolit téměř cokoli, což s češtinou není. Vyjádření je svým způsobem poměrně omezené, aby to neznělo špatně. Navíc tím, že se věnuji chovu psů, navštěvuji a znám se se spoustou jiných národností, chtěli jsme, aby všichni rozuměli. I Česká republika se stává o dost otevřenější a zlepšuje se jazyková vybavenost, mnoho dalších českých interpretů zpívá anglicky, takže si myslím, že už je to tady vnímáno lépe než dřív,” vysvětlila zpěvačka s tím, že se ale českým textům úplně nebrání. ■