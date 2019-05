Sundává nálepku operní divy. Partnerka Františka Janečka se na letních sídlech nebojí makat rukama

Tereza Mátlová umí zazářit nejen na jevišti, ale klidně i na zahradě. Super.cz

Jelikož je dcera Terezy Mátlové (43) Emilka už školou povinné dítko, snaží se zpěvačka udělat si přes léto co nejvíce času na to, aby se jí mohla věnovat. Letos jí to ale nevyjde.

„Budu zpívat na festivalu v Karlových Varech a na festivalu v Krumlově. V srpnu bych chtěla mít aspoň tři neděle volno a být s Emilkou,” svěřila se s plány operní a muzikálová hvězda. „Spoustu věcí odmítám, abych mohla být s Emčou. Přes rok chodí do školy a pracovně je to pro mě hodně složité. Nechce se uvolňovat, protože ji škola baví,” vysvětlila pěvkyně.

Partnerka producenta Františka Janečka jezdí s rodinou na svá letní sídla do Miami a do Dominikánské republiky. Ptali jsme se jí, jestli to bude cíl její prázdninové cesty. „Je mi líto, že se tam dostávám jednou, dvakrát do roka. Jsem taková konzerva a vracím se stále na stejné místo. Tam si užívám naprostého klidu, protože mi nikdo nemůže zavolat, abych za něj zaskočila v divadle a podobně. Zároveň se Emilka zase o něco víc zlepší v angličtině, jazyk je vždy dobré oprášit,” říká Tereza.

Zatímco v Česku vídáme Mátlovou na operních scénách, ve svých letních sídlech si užívá obyčejného života a neštítí se fyzické práce. „Tam je to úplně jiný druh práce. Žádná hudba, ale starost o dům a zahradu. Mě to baví, jsem dobrá organizátorka. Se zahradníkem vždycky něco hezkého vymyslíme. V hudbě je ten výsledek pomíjivý, na zahradě je ta práce vidět,” dodává Tereza Mátlová. ■