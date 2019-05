Má ambice získat pozornost diváků i filmové ceny. S Jáklem pracuje i po ukončení natáčení Žižky další světová hvězda

Film Jan Žižka je ve střižně. Foto: archiv filmu Jan Žižka

I po ukončení natáčení snímku na díle pracují zvučná jména světové kinematografie. Jákl nyní tráví mnoho hodin ve střižně s legendou a milovníkem dobrých filmů, střihačem Stevenem Rosenblumem.

„V podstatě se stal další zázrak v řadě. Zdálo se mi naprosto nereálné, že by právě Steven mohl kývnout na střih Žižky. Jeho rukama prošly takové filmy jako Legenda o vášni, Pearl Harbor, Poslední Samuraj, Krvavý diamant i můj vůbec nejoblíbenější film Statečné srdce a spousta dalších,“ radoval se Jákl ze spolupráce.

Rosenblum patří ke špičce ve svém oboru a díky třem nominacím na Oscara si pečlivě vybírá, s kým bude spolupracovat. „Je pro mě velice důležité dělat na dobrých projektech s příjemnými lidmi. Hodně mě to ovlivňuje a Petra jsem si oblíbil už během našich telefonických hovorů. Navíc mám rád režiséry, kteří mi dají volný prostor, abych mohl stříhat i podle toho, jak to cítím já sám, a potom na to reagují. A Petr je v tomhle úžasný. Popovídáme si, jak by to asi mělo vypadat, pak se na to podívá a společně to doladíme, aby to mělo správnou dynamiku a vyznělo to, tak jak chce. Pak zase diskutujeme, co uděláme dál,“ chválí Steven spolupráci s talentovaným režisérem.

Ze spolupráce je nadšený i Petr Jákl. „Pro mě je to neuvěřitelná škola, sedět s někým takovým, každý den ve střižně a společně na všem pracovat. Není to jenom skvělý střihač, ale i naprosto úžasný člověk. Hodně se spolu nasmějeme, občas zajdeme na víno. Je pro mě velkou inspirací, ale je v tom i radost a pohoda a o to víc mě to celé těší,“ dodal Jákl.

Rosenblum si zamiloval nejen příběh českého hrdinného vojevůdce, ale i českou metropoli. „Praha je neuvěřitelně nádherná. Nemám z ní slov. Vidím tu spoustu překrásných budov s prvky historie. Máte tady skutečně ty nejkrásnější budovy světa. I lidé tu jsou moc milí. Jsem velmi šťastný, že tu mohu být,“ prozradil střihač Jáklova filmu. ■