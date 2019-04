Tato žena měla být nevěstou Eltona Johna: Zpěvák ji opustil jen pár týdnů před svatbou

Linda Hannon si v roce 1970 měla brát Eltona Johna. Profimedia.cz

Přípravy na svatbu byly v plném proudu, ale nikdy k ní nedošlo. Celosvětově uznávaný zpěvák Elton John (72), tehdy ještě působící pod jménem Reginald Dwight, veselku v roce 1970 odvolal jen pár týdnů před stanoveným datem. Jeho tehdejší snoubenku Lindu Woodrow (nyní Hannon) to zdrtilo. „Měsíc před svatbou mě opilý vzbudil a řekl, že ji zrušil,“ řekla dnes pětasedmdesátiletá žena britskému Mirroru.

„Pak zavolal svému otčímovi, aby pro něj přijel a odstěhoval ho pryč. Odešel a bylo to. Zůstala jsem v šoku, velmi jsem ho milovala a myslela jsem si, že i on mě,“ vyprávěla Hannon.

Svatbu mu tehdy měli v baru rozmluvit skladatel Bernie Taupin a zpěvák Long John Baldry, řekla Linda. A druhý zmíněný její slova potvrdil, Eltonovi prý řekl: „Bernieho máš radši než holky, zastav to.“ A tak se stalo.

O pět let později vyšla skladba Someone Saved My Life Tonight (Někdo mi v noci zachránil život), v níž Elton mimo jiné zpívá směrem ke „své drahé“, že ho málem zaháčkovala, svázala a pojistila si ho oltářem. Autorem textu není nikdo jiný než Taupin. „Bolí mě, když ta slova slyším,“ říká i po 44 letech Linda. Zášť ale prý rozvedená matka tří synů vůči zpěvákovi necítí.

V roce 1984 se John přece jen oženil, za ženu si vzal Renate Blauel, už po čtyřech letech ale přišel rozvod a zpěvákův coming out (už v roce 1976 přitom mluvil o své bisexualitě). V roce 2014 si vzal dlouholetého partnera Davida Furnishe, se kterým vychovává syny Zacharyho a Elijaha.

Do kin se chystá film o Eltonu Johnovi s názvem Rocketman. Hlavní roli v něm ztvární Taron Egerton. John s Furnishem patří k producentům snímku. ■