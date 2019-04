Jen v rajcovním prádélku se fotila s Knihou Mormonovou: Anna Kadeřávková provokuje záměrně. Takhle se pustila do kritiků

Anna Kadeřávková provokovala fotkou v prádle a s náboženskou knihou v rukou. Foto: instagram A. Kadeřávkové

Herečka Anna Kadeřávková (21) se provokací nebojí a ani hejty od jejích sledujících na sociálních sítích ji neodradí. Naposledy se nechala zvěčnit v dost lascivní póze v plavkách , herečka, která bojuje s boreliózou , reagovala i na rasistické útoky na jejího kolegu ze seriálu Ulice. Teď to vzala z gruntu a k fotografii, kde pózuje v rajcovním prádélku s Knihou Mormonovou, shrnula snad úplně všechno.

"Mám pocit, že dle norem dnešní společnosti musíte být buď “to”, nebo “ono” a chovat se buď “tak”, nebo “onak” a nic mezi tím. Jinak buď prý nejste šťastný, pravdivý, nebo jste prostě a jednoduše blbci," napsala v úvodu předlouhého statusu na Instagramu.

Od třídění odpadu ke zdravé výživě

"Dennodenně mi je od on-line superlidí cpáno, že NEMŮŽU jíst celý dny zdravý jídlo, omezovat cukr a cvičit, když si pak jednou povečeřím mekáč a zapiju ho kolou. Že jsem děsnej pokrytec, když si dám pivo brčkem, i přesto, že celej život třídím odpad, používám vlastní plátěný tašky na nákup a ovoce si kupuju bez igelitovejch sáčků. Že NEMŮŽU bejt pokorná, když mám doma kabelku od Prady za X tisíc, kterou jsem ještě k tomu dostala. Hřích. A je prej naprosto nepodstatný, jak se chovám, že jsem stejně jen nevyspělej a nevychovanej spratek, když jsem schopná v restauraci mezi 20 kamarádama olíznout smažák a do videa se tomu smát. A určitě jsem kvůli tomu úplně jebnutá," věnovala své řádky tomu, co jí na sociálních sítích vyčítají.

Nevěří jí nemoc ani víru

Anička pokračovala ve výčtu svých "hříchů" i dál. "Taky moje nejoblíbenější - že NEMŮŽU mít boreliózu, a MUSÍ mi bejt fantasticky, když se do videí a na fotkách směju, pracuju, cestuju, sportuju, a taky si dovolím vypadat zdravě a šťastně. Jo, a taky prej NEMŮŽU chodit na nedělní mše a nosit křížek, když nejsem v žádný církvi a nectím každý jejich pravidlo. No prostě, že nejsem a NEMŮŽU bejt normální. Ach," pozastavila se herečka a zřejmě právě k této části statusu vznikla fotografie s Knihou Mormonovou v sexy prádélku.

Kdo je tady normální?

"Nejen že jsem úplně normální holka a můžu naprosto všechno výše zmiňované, a ještě mnohem víc, ale k tomu jsem toho názoru, že pokud děláte něco z toho, nebo i úplně jiný vlastní (klidně i šílený) věci vy, tak jste taky normální. A fandím vám. Moc. Normální není řešit, jestli je, nebo není někdo jinej normální, a jestli je normální to, co dělá, nebo jak se chová," míní Kadeřávková.

Rebelka rebelovatá

"Tímto vyzývám vás všechny, (ne)normální lidi, kteří mě sledujou, abyste se nebáli bejt sví, a aby takovýhle (a všechny podobný) názory lidí, na kterejch jim nezáleží, byly jako ta úplně nejposlednější věc z jejich vlastního “seznamu věcí, na který se v životě ohlížím”," píše.

"A taky chci říct, že můžete bejt úplně normální slušná holka, i když si na fotce čtete Bibli a nemáte u toho rolák, fíha, no fakt. Open your eyes, people. Pojďme si navzájem říct, co jsou ty vaše “největší hříchy”, za který byste se dle ostatních už dávno měli smažit v pekle?," uzavřela výzvou a podpisem Vaše rebelka rebelovatá. ■