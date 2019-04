Jako z rodinného alba: Takhle to sluší Tereze Kostkové po boku manžela. Ani syn nechybí

Tereza Kostková s manželem Jakubem Nvotou a synem Tondou Profimedia.cz

Kostková a její manžel akce s přítomností médií příliš nevyhledávají, premiéra nového kusu divadla Studio DVA ale byla vzhledem k obsazení (Mayerovou a Kostku doplňují ještě Ivan Lupták v alternaci s Václavem Jílkem) výjimka potvrzující pravidlo.

Hru Oscar pro Emily uvádí divadlo na své Malé scéně. Autory konverzační komedie jsou Folker Bohnet a Alexander Alexy. „Henry a Emily jsou již na odpočinku, ale divadlo a život jim splynuly v jedno, a tak stále hrají sami pro sebe a stále více podléhají vlastní fantazii, obrazotvornosti a klamným představám. Jen těžko tak už rozlišují (a my s nimi), co je život a co hra, co je realita a co sen nebo iluze,“ říká režisér Petr Slavík.

Nechám si to pro sebe

„Nechám si to pro sebe,“ odpověděla Kostková v červnu na dotaz Super.cz, zda má novou známost. Tehdy se objevily první fotky s jejím nynějším partnerem. Diskrétní zůstala i poté, co vyšlo najevo, že se za slovenského režiséra provdala.

Do roku 2015 byla Kostková vdaná za režiséra Petra Kracika, otce Toníka. ■