Samantha ze Sexu ve městě Kim Cattrall výjimečně vyvedla přítele. Někteří ji na nové fotce nepoznali

Kim Cattrall s partnerem Russellem Profimedia.cz

O novém vztahu herečky Kim Cattrall (62) s hlasovým koučem Russellem se začalo mluvit už v roce 2017, nedá se ale říct, že by archivy fotobank přetékaly jejich společnými snímky. Právě naopak. Výjimka ale potvrzuje pravidlo a tentokrát jí byla premiéra snímku The Apollo o slavném divadle v Harlemu, kde začínali umělci jako Aretha Franklin, Jimi Hendrix nebo skupina Jackson 5, na filmovém festivalu Tribeca v New Yorku.

Na červeném koberci Kim pózovala s chutí, pro fotografy udělala i pár gest a vypadala velmi spokojeně, zvlášť v objetí partnera. Sympatického kouče potkala v BBC, kde tehdy pracoval. „A byli jsme si sympatičtí. Začali jsme se vzájemně sledovat na Twitteru, on mi napsal. Bylo to velmi, velmi moderní a jednoduché,“ svěřila herečka, jejíž nejslavnější rolí je Samantha v seriálu Sex ve městě.

Tu by v ní někteří lidé chtěli stále vidět, přestože od vzniku první série uplynulo už 21 let (od poslední šesté pak 16). V komentářích k aktuálním fotkám pak píší poznámky, že ji nepoznávají, že ji dostihl věk nebo že už to není jako v Sexu ve městě. „Tomu se říká stárnutí, lidi, a děje se to všem,“ reagují zastánci.

O Cattrall se loni hojně psalo v souvislosti s tragickou událostí v rodině, s úmrtím jejího bratra Chrise. ■