Od soutěže krásy barvu vlasů neměnila, až teď: Z bývalé missky je takřka blondýnka!

Lilian Sarah Fischerová už není brunetka. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Je to už dvanáct let, co Lilian Sarah Fischerová (31) uspěla v soutěži krásy, v roce 2007 se stala II. českou vicemiss. Od té doby půvabná brunetka neměnila svůj vzhled a ve společnosti jsme ji mohli potkávat většinou se svázanou tmavou hřívou.