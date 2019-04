Zelenější než Fiona: Make-up z muzikálu Čarodějka se nanáší 40 minut, odličování je o dost horší

Markéta Pešková jako čarodějka Elphaba Super.cz

Zatím se o zeleném make-upu jenom mluvilo, teď už ho představitelky čarodějky Elphaby odzkoušely. A zpěvačka Markéta Pešková, která kostým z muzikálu Čarodějka na tiskové konferenci v divadle GoJa Music Hall, na jehož prknech se bude od 14. září uvádět, spolu s kolegyní Elis Ochmanovou předvedla, připustila, že to není nic příjemného.

"Už předtím jsme měli líčící zkoušky a zatím mě na zeleno líčí zhruba čtyřicet minut a pak se dodělává zbytek make-upu. Ale věřím, že to půjde rychleji, protože zatím se používají malá houbička a malý štěteček. Pak už se to asi bude dělat malířským štětcem nebo nás nahodí rovnou fankou," smála se Markéta.

"Umývání je opravdu delší, aby se to vymylo z vlasů, ze všech koutků. No a včera jsem měla pocit, že jsem se odlíčila dobře, ale když jsem vyšla na denní světlo a podívala se na sebe do vitríny, tak jsem zjistila, že jsem tak zvláštně nažloutlá. Lidi si museli myslet, že jsem nemocná a mám žloutenku," bude muset ještě odličovací grify zdokonalit zpěvačka.

Nadšená je naopak z kostýmu, který předvedla. "Je nádherný, skvěle sedí, holky švadlenky jsou strašně šikovné. I materiál je velmi příjemný. Té postavě to dodává šmrnc stejně jako čarodějnický klobouk. Určitě to pomáhá vžít se do role," uzavřela Pešková. ■