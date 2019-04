5 slavných sourozenců, kteří spolu ve skutečnosti nevychází vůbec dobře

Tito sourozenci si nejsou ani trochu blízcí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bratrské trio se proslavilo jako kapela Jonas Brothers. V roce 2013 však zrušili vydání další desky a netrvalo dlouho a kapela se rozpadla úplně. Údajně kvůli tvůrčím neshodám. Každý z bratrů si šel svou cestou, ale letos ohlásili návrat a fanoušci se nemohou dočkat alba. Mezitím se Nick stačil oženit se sexbombou Priyankou Choprou a Joe zasnoubit s herečkou Sophií Turner. Bratři přiznali, že se svého času nemohli vystát, jak moc si lezli na nervy a že zkrátka potřebovali trochu dospět.

Charlie Sheen a Emilio Estevez

Charlie Sheen (53) je notoricky známý jako herec, se kterým je přinejmenším náročné pracovat. V soukromí to s ním ale není o moc snazší. Herec proslul tím, že si ze svého staršího bratra rád utahuje a uráží ho na veřejnosti. Estevez (56) na oplátku před médii nikdy nemlčel o bratrových skandálech.

Madonna a Christopher Ciccone

Madonna (60) a její bratr Christopher (58) vždy vypadali, že si jsou velmi blízcí. Chris dělal zpěvačce asistenta, kostyméra i uměleckého ředitele, všechno se ale změnilo, když Ciccone v roce 2008 vydal knihu Život s Madonnou. V té odhalil detaily ze zpěvaččina soukromého života, včetně jejího manželství s Guyem Ritchiem. Madonnu to samozřejmě naštvalo a s bratrem několik let nemluvila. V roce 2012 Ciccone uvedl, že se se sestrou usmířili, ale už si nejspíš nikdy nebudou tak blízcí.

Julia Roberts a Eric Roberts

Julia Roberts (51) je notoricky známou herečkou, a tak většina lidí často zapomíná, že má staršího bratra Erica (63), který je také hercem. Dvojice si bývala blízká, ale odcizili se, když začal být Eric závislý na drogách. Když se herec přel o opatrovnictví dcery Emmy s bývalou partnerkou Kelly Cunningham, Julia se dokonce postavila na její stranu. S bratrem se prý nevídají často.

Liam Gallagher a Noel Gallagher

Hudební duo bratrů Gallagherových nechvalně proslulo svými hádkami. Během turné s kapelou Oasis po sobě byli schopni házet, co jim přišlo pod ruku, například i židle. Noel (51) dokonce údajně svého bratra jednou udeřil pálkou. Jejich vztah se zhoršil v roce 2009, kdy kapela musela zrušit vystoupení na festivalu, Noel později ohlásil, že opouští Oasis, protože s bratrem nemůže pracovat už ani o den déle. O dva roky později Noel nařkl bratra, že zrušil jeden z koncertů kvůli kocovině, Liam (46) ho za to žaloval, a i když žalobu později stáhl, neznamená to, že jsou si bratři nějak zvlášť blízcí. ■