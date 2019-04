Před svatbou na dva měsíce zmizel všem z očí. Sekl i se seriálem: Co se s Davidem Gránským dělo?

David Gránský si dal dvouměsíční pauzu v práci. Super.cz

Loni v červenci požádal svoji přítelkyni Nikolu o ruku a termín svatby se blíží mílovými kroky. Do roka a do dne to ale nebude. Zpěvák a herec David Gránský (27) nám potvrdil, že na srpnovou veselku už je skoro vše připravené.

Davida jsme potkali po dlouhé době. Dal si dvouměsíční pauzu v práci, protože se cítil vyčerpaný. "Dělal jsem všechno pořád a všude za každou cenu, což není úplně dobré. Vyhlásil jsem si pracovní pauzičku, odešel jsem i ze seriálu, dva měsíce netočím a strašně se mi ulevilo, že jsem měl opravdu čas na sebe, na rodinu, na přítelkyni, a právě i na plánování svatby. A stihli jsme i týdenní dovolenou," řekl Super.cz.

K práci se teď opět vrací. My se s ním setkali na tiskové konferenci muzikálu Královna Kapeska, který se bude od nové sezóny uvádět v Hudebním divadle v Karlíně. "Potřeboval jsem se nadechnout a na konci dubna mi všechno zase začíná. Spousta věcí je otevřených, chystá se spousta muzikálů, spousta televizních projektů, ve kterých budu účinkovat. Ale smlouvy ještě nemám, tak nemůžu být konkrétní. Prozradím aspoň to, i když to taky ještě nemám podepsané, že se budu připravovat na roli Tarzana v divadle Hybernia," bude si muset pořádně vymakat svaly Gránský.

Možná to stihne už do srpnové svatby. "Všechno už je připravené, my jsme samozřejmě nervózní, protože svatba je, doufejme, jednou za život. Ale máme svatební agenturu, lidi, kteří se o nás starají, takže si myslím, že to zvládneme na jedničku," uzavřel David. ■