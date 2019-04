Michaela Kuklová poprvé o nové lásce. Vedle mladšího partnera sama omládla

Míša Kuklová poprvé promluvila o nové lásce. Super.cz

Míša je sice skoro o generaci starší než její muzikálové kolegyně, ale vypadá k závidění mladistvě. Možná je to právě i novou láskou. "Jsem samozřejmě šťastná, že to lidi tak vnímají, i když já sama si tím nejsem jistá. Jestli je to partnerem, to nevím. Já mám vždycky pocit, že mi to nejvíc sluší, když mám ten největší zápřah. Ale důležité je se s partnerem nenudit," krčila rameny Kuklová.

Josefa má po boku zhruba půl roku, už ho seznámila i se synem Románkem, společné bydlení ale zatím nehrozí. "Žiju ze dne na den, je to s ním moc milé, baví mě, že má smysl pro humor. Je takový normální mezi tím vším, ale přitom praštěnej. Život mě s ním baví a uvidíme, co se vyvrbí. Ale beru to dost vážně," svěřila Super.cz.

"S bydlením je to komplikovanější a zaplať pánbůh, že to jde takhle pomalu. Já jsem s tím malým Romčou v podstatě sama deset let, ani s jeho tatínkem jsme nebydleli, jezdili jsme na víkendy, a jsme na to nějak zvyklí," pokračovala.

"Tím, že přítel pracuje na Moravě, tak to máme také víkendově, a potom přes sítě, kdy si pokomunikujeme na kameru po večerech. Jsme spolu vlastně intenzivněji, protože máme hodiny a hodiny hovorů, které bychom jinak neobsáhli. Ale je to takové pozvolnější, takže mám i prostor pro toho malýho, jak jsme zvyklí, protože ten bych mu nedokázala vzít," uzavřela. ■