Radí teď doma opuštěné Agátě? Takhle Veronika Žilková vtipkovala o rozvodech

Agáta s maminkou Veronikou Žilkovou Herminapress

Jedna z nich obvinila Prachaře z nevěry a naznačovala, že měl mít Jakub v minulosti poměr s kolegyní Dianou Mórovou (49), s níž seděl v porotě show Česko Slovensko má talent. Ta to ale popřela.

Teď se do celé situace vložila Agátina maminka Veronika Žilková (57), jež za dcerou přiletěla z Izraele, kde její manžel Martin Stropnický (62) působí jako velvyslanec. Na sociální síti sdílela odkaz na článek, kde před lety popisovala svůj vztah k rozvodům.

„Starý článek a pořád se hodí, něco jako brusle po starším bráchovi,“ snažila se vtipkovat Žilková, jež se o rozvodech (sama má za sebou dvě nevydařená manželství) rozpovídala před osmi lety.

„Ano. Jsem rozvedená, dvakrát. Fakt mi to není příjemné psát. Znamená to, že nic nevydržím. Ale protože je nás v Čechách víc rozvedených než těch, co se potkali v patnácti, jsou spolu dodnes a vydrží jim to do smrti, píšu tento sloupek,“ napsala tehdy pro web Prozeny.cz.

„Rozvody se paradoxně začnou rozrůstat i rodiny. Ten starý manžel si časem přivede novou manželku, ta má většinou děti z jiného manželství, spolu chtějí lásku stvrdit společným potomkem. Vy si také někoho najdete, i ten má děti, i vy si pořídíte společné a pravěká jeskyně se začíná pěkně zaplňovat,“ popisovala tehdy s humorem sobě vlastním rozvody Žilková. ■