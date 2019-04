Simona Krainová měla nehodu: Naštěstí je v naprostém pořádku

Simona Krainová s manželem Karlem Super.cz

Topmodelka Simona Krainová (46) měla autonehodu. Naštěstí se jí ani nikomu dalšímu nic nestalo. Simona prozradila, že to je vůbec poprvé, kdy se jí něco podobného stalo. "Dá se říct, že jsem poprvé lehce bourala, ťukla jsem do auta vedle. Žádné drama to nebylo," řekla Super.cz Simona.

"I když to byl škrábanec velký asi jako tahle pidi náušnice, slečna se rozhodla, že to bude řešit i s policií. Nakonec jí to manžel můj i její rozmluvili, že to není nutné. I tak mě to ale zdrželo, a proto jsem na tuto krásnou módní akci dorazila se zpožděním," vysvětlila Krainová, která je považována za módní ikonu, a na párty tak nemohla chybět.

"Za tu dobu, co jsem v tomhle průmyslu, bych byla blázen, kdybych nevěděla, co mi sluší, jak se obléci. Inspiruji se módními trendy, časopisy. Nekopíruju to ale slepě. Jsem jinak stavěná, není mi dvacet jako holkám v časopise, tak to logicky postavím podle sebe," říká k tomu, jak se obléká.

"Jsem radši, když jsem v soukromí spíš neviditelná. Ráda proplouvám jako šedá myška a v trendy výrazných věcech se to moc nedaří. Sáhnu po teniskách, teplákách, pohodlném triku. Na akce mám ráda pánskou módu, saka, tenisky. Cítím se dobře v ležérních jednoduchých věcech," dodala. ■