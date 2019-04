Má jeho krásná přítelkyně důvod žárlit? Drsňák Noid pózoval v obležení sexy kočiček

Noid pózoval s kráskami z Inflagranti. Foto: Monika Navrátilová

Zpěvák Václav Noid Bárta (38) je sice zamilovaný do své půvabné přítelkyně Elišky Grabcové, ale užít si to, samozřejmě ve vší počestnosti, umí i ve společnosti jiných krásek.

Uhrančivý rocker spojil své síly se sličnými dámami z populárního dívčího smyčcového tria Inflagranti. S muzikantkami v čele s kapelnicí Markétou Muzikářovou nedávno zapózoval na nových snímcích, kde jim doslova ležel u nohou. Co by za to jiní muži dali?

Noid se s dámami vydává na turné po českých městech, složil pro ně písničku, kterou sám nazpívá, a plánuje i videoklip. Společnost muzikantek tak bude vyhledávat i nadále a na koncertech si tak na své přijdou nejen pánové, ale i dámy.

"Noid je fantastický, do našich vystoupení zapojuje publikum, skáče k lidem z pódia, lehá si jim k nohám, ostatně stejně jako nám. Část koncertů navíc živě vysílá na svém Instagramu. Je to skvělý showman, živel a samozřejmě výborný zpěvák, moc rády s ním spolupracujeme", pěla na Noida chválu kapelnice tria Markéta Muzikářová.

Nové snímky holek z Inflagranti a Noida vznikaly pod taktovkou fotografky Moniky Navrátilové. "Nebylo jednoduché sladit čtyři umělce jak v pózách, tak v jednotlivých výrazech, musím ale své objekty moc pochválit za jejich vstřícnost a trpělivost,“ nechala se slyšet autorka snímků, které si můžete prohlédnout v galerii. ■