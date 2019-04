Novopečená maminka a tanečnice Mareše ze StarDance se pochlubila dcerkou: Co jí ke snímku Leoš napsal?

Katarína Jakeš Štumpfová ukázala nožičky své dcerky. Foto: Super.cz/Instagram K. Štumpfové

„Vítej na tomto světě, Izabelko moje. Narodila si se do rodiny plné lásky, která udělá vše pro to, aby si měla krásný život,“ napsala si tanečnice ke snímku nožiček holčičky, kterou má s manželem, podnikatelem Borisem Jakešem (45). „Děkujeme za gratulace, dostalo se to ven dříve, než jsme si s malinkou stihly trochu oddychnout, ale vážíme si každé zprávy,“ dodala Katarína.

„Nožičky už připravené na batucady. Gratulujeme. Leoš a Monika,“ pogratuloval Štumpfové Leoš Mareš, který s ní tančil v roce 2015, a taneční kroky batucada tehdy předvedli již při prvním večeru a dostali porotu a diváky do kolen. ■