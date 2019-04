Bývalá kamarádka za pašování heroinu odsouzené Terezy H. se svlékla pro pánský magazín

Simonne Cielo Foto: Playboy

Sama se do Pákistánu jen tak nechystá. Stejně tak popírá, že by ona sama heroin kdy pašovala, a tvrdí, že s Terezou dnes nemá nic společného.

"Každý v životě dělá chyby, a kdo tvrdí, že ne, udělal jich mnohem víc. Já se za své chyby nestydím, ale rozhodně nemám potřebu je jakkoli ventilovat. Je to můj život a moje chyby mají jediný úkol. Poučit mě. Zkušenost z nich je totiž nepřenositelná. A i kdybych stokrát říkala, co se dělat má, a co nikoli, každý si svou cestou omylů musí projít sám," řekla k jejich někdejšímu přátelství.

Profesi modelky se prý nyní věnuje naplno. Jednak proto, že ji naplňuje, a také proto, že díky ní se může podívat na ta nejzajímavější místa na světě. Věří prý v kouzlo okamžiku a jejím mottem je „tady a teď“. ■