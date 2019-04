Pohled, který zabolí: Nahota na skalách se zpěvačce vymstila. Ukázala sedřená záda

Zpěvačka a skladatelka Ashley Nicolette Frangipane známá jako Halsey Profimedia.cz

„Nechoďte lézt na skály nazí. Nebo jo. Jděte,“ napsala ke snímku. Její tetování, které má na zádech, nápis „Nightmare“, v překladu noční můra, je tak velmi příhodné. Kromě zad si zranila také kolena a levý prsteníček na ruce.

Halsey, vlastním jménem Ashley Nicolette Frangipane (umělecké jméno je anagramem křestního), začala svou hudbu nejdřív vkládat na sociální sítě, kde si jí všimli vydavatelé. V roce 2014 podepsala smlouvu s Astralwerks a vydala debutové EP Toom 93. O rok později vyšlo studiové album Badlands, které u publika zaznamenalo velký úspěch. Mimořádného ohlasu se dočkala také díky skupině The Chainsmokers, s níž jako vokalistka spolupracovala na písni Closer.

Zpěvaččino jméno se už několik let pravidelně objevuje v nominacích i při vyhlašování nejrůznějších hudebních cen (Grammy, iHeartRadio Music Awards, Teen Choice Awards, American Music Awards ad.). Na letošních Billboard Music Awards, jejichž vyhlášení proběhne začátkem května, je nominovaná v kategoriích Nejlepší zpěvačka a Top Selling Song (s písní Without Me). ■