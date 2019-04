Větší prsa, větší sebevědomí, větší role. V Čarodějce má tahle zpěvačka rozhodně nejbujnější dekolt

Elis Ochmanová je nejvnadnější zelená čarodějka. Super.cz

"Elphaba je krásná vnitřně. I když vnější krása je také důležitá, co si budeme povídat, na divadle určitě," smála se Elis, která dostávala díky svým křivkám spíš role sexy krásek. "U spousty představení to hrálo roli. Ale ono hodně záleží na sebevědomí, ke kterému mi ten dekolt pomohl," myslí si zpěvačka, že jde o přímou úměru.

Elis je z představitelek čarodějek nejen nejvnadnější, ale nepotěšili jsme ji konstatováním, že i nejstarší. Už oslavila třicítku. "Mezi mladšími holkami mě to omlazuje. Všechny holky jsou fajn a myslím, že si to zkoušení ještě užijeme," míní Elis. "A že mám nejvíc vrásek? Botoxu se asi časem nevyhnu, ale zatím to budu muset uhrát," smála se Ochmanová. ■