Česká olympijská šampionka se předvedla v plavkách! Dovolenou si užívá s neméně krásnou Bárou Polákovou

Eva a Bára Poláková na Bali dodržely velikonoční tradici. Foto: archiv B. Polákové

Bára na Bali vyrazila natáčet videoklip ke své písni Pojď si. A právě Eva v klipu hraje hlavní roli. "Surfujeme tady, zvládly jsme i skate, jíme hodně. Všechno, co tady děláme, je zábava. Je to sice natáčení videoklipu, ale vůbec to tak nepůsobí. Mám z toho zatím výborný pocit, myslím, že to bude dobrý," prozradila Eva Samková.

S Bárou se před odletem viděly jen dvakrát. Přesto si sedly a staly se z nich výborné parťačky. A proč si Bára vybrala právě ji? "Eva umí úplně všechny sporty, po kterých jsem vždycky toužila, ale neumím je," vysvětlila Poláková. ■