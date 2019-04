Burešová velikonočnímu výprasku neunikla: Takhle to schytala od Rychlého

Eva Burešová a Ondřej Rychlý Foto: archiv FTV Prima

Hvězdy seriálu Modrý kód prožily velikonoční tradici, a to samozřejmě tu, již ženy nemají příliš v oblibě. Eva Burešová (25) i Vanda Chaloupková to schytaly pomlázkou, aby měly do dalšího roku hodně sil a svěžesti.