Smrt Jiřího Hrzána (✝41) je plná otazníků: Milovník slavných žen dokázal v náručí unést i Helenu Růžičkovou

Jiří Hrzán Foto: Archiv České televize

Jiří Hrzán se narodil 30. března 1939 v Táboře do rodiny majitele zahradnictví. Už jako kluk zbožňoval adrenalin a lezení po výškách, což se mu nakonec stalo osudným. Protože měl odmalička problémy s výslovností, nikoho by nenapadlo, že se bude jednou živit jako herec. Ale stalo se. Přijímačky na DAMU sice napoprvé neudělal, ale napodruhé už ano, a vzali ho dokonce rovnou do třetího ročníku.

Vada řeči byla výhodou

Přestože Hrzán špatně vyslovoval hlásku „ř“, a když byl ve stresu, koktal, dovedl z této vady udělat přednost. Prošel s ní nejrůznějšími divadelními scénami a v roce 1965 zakotvil v Činoherním klubu. Za normalizace v roce 1976 z něj byl „odejit“ - záminkou pro vyhazov se stal jeho pád z hotelového balkonu při zájezdu do Ostravy. A poté následoval zákaz hrát v Praze. První velkou filmovou příležitost dostal Hrzán v komedii Svatba jako řemen (1967). Režisér Jiří Krejčík (†95) přitom původně chtěl, aby roli ženicha ztvárnil Vladimír Pucholt (76). Jenže tomu se po přečtení scénáře líbila víc postava prostoduchého agilního příslušníka VB, a tak Krejčík oslovil Hrzána, u kterého ve filmu chytře využil jak jeho naivně dětských rysů, tak vady řeči.

Unesl v náručí i Helenu Růžičkovou

Oblíbeného herce máme spojeného také s filmy Nebeští jezdci (1968), Pane, vy jste vdova! (1970) či Drahé tety a já (1974). Zahrál si i v posledním dílu z trilogie o Homolkových (Homolka a tobolka, 1972). Kolegyně Helena Růžičková (†67) později vzpomínala, že se při natáčení vsadila s kameramanem Miroslavem Ondříčkem (†80) o bednu sektu, že ji drobný a subtilní Hrzán přenese přes celý taneční parket. Tomu nikdo nevěřil, jenže nikdo neměl tušení, že tihle dva to mají nazkoušené. Hrzán korpulentní herečku opravdu přenesl přes celý sál, a to dokonce dvakrát. Sázka byla v kapse a šampaňské pak teklo proudem.

Měl slabost pro krásné ženy

Jiří Hrzán byl neodolatelný svůdce a vybíral si hlavně mezi modelkami, herečkami a zpěvačkami. Věrnost mu nic neříkala, a proto ztroskotala i obě jeho manželství. V tom prvním se mu narodila dcera Bára (54), která je dnes známou herečkou, a ve druhém Tereza, ze které se stala výtvarnice. Hrzán měl i nemanželského syna, což přiznal krátce před svou smrtí.

Nešťastná náhoda, nebo trestný čin?

Za zpěvačkou Petrou Černockou (69) šplhal po pražské Náplavce, za Miluškou Voborníkovou (69) se snažil dostat do hotelového pokoje přelézáním z balkonu na balkon. Přitom ale spadl z 23metrové výšky na chodník a živý vyvázl jen zázrakem. Jenže slabost pro ženy a lezení po výškách ho nakonec stály život – 22. září 1980 se posilněn alkoholem vydal do pražské Ladovy ulice za jednou z mnoha svých lásek.

Do bytu v 5. patře, kde bydlela, to vzal po římsách a hromosvodu. Bohužel, tentokrát to nezvládl a zřítil se z balkonu dolů. V nemocnici bojoval několik hodin o život, z kómatu se ale už neprobral a svým vážným zraněním o den později podlehl. Kolem jeho smrti panují dohady. Není totiž vyloučeno, že ho někdo shodil. Pro tuto verzi svědčil mj. fakt, že měl potlučené klouby na rukou. Co se ale tehdy opravdu stalo, se s jistotou už nedozvíme.

