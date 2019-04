Milenec se vyznamenal: Dáda Patrasová slaví Velikonoce jako sexy ramlice

Velikonoční Dáda Patrasová Video: Instagram D. Patrasové

Dádin profil na Instagramu je bohatší o další výtvor. Tentokrát jde o velikonoční přání, k němuž zní veselá píseň a obraz Patrasové se prolíná s kraslicemi a srdíčky. A samozřejmě nechybí ani zaječí ouška, díky nimž je z Dády sexy ramlice.

„Vy jste ta nejhezčí kraslice, Dádo!“ zní jeden z komentářů. Pánové by rádi k Dádě zašli na koledu. „Vyšupat takovou krasavici, to je jistě sen všech koledníků, Dádo. Dnešní den jste mi opět rozjasnila o 100 %,“ objevilo se na sociální síti stejně jako: „Vy jste i po těch letech tak zábavná, paní Dádo!“

Autorem „dádaistického“ videa je opět Vito, který Dádě skrze grafiku vyjadřuje lásku. „Je to všechno z jeho hlavy. Pro Českou republiku je to možná trochu přes čáru, ale v Itálii to berou jinak. My se neumíme odvázat. A komu se to nelíbí, tak je to jeho hloupost,“ prohlásila nedávno Patrasová o své zběsilé prezentaci na Instagramu. ■