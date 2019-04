Na dovolenou pojede s mámou: Tahle krásná Čarodějka je zatím single

Kateřina Herčíková bude jednou z představitelek čarodějky Elphaby. Super.cz

"Je to hodně těžké a doufám, že to do září všechno stihneme a bude to znít skvěle. Nakorepetovat celé to dílo je fakt náročné. Navíc se měnily texty, na konkurzu byly jiné, a možná se ještě trochu měnit budou. Ale jsou tady docela otevření, tak věřím, že si budeme moct vybrat, co se nám zpívá líp," řekla nám Kateřina, která se domnívá, že Elphaba je zatím její nejnáročnější role.

Zatímco její alternace jsou zadané, Markéta se bude v létě vdávat, a ve vztahu je spokojená i Elis, tak Katka je momentálně single. Vyšlo to najevo, když jsme si povídali, zda stihne mezi náročným zkoušením aspoň krátkou dovolenou.

"Ještě pořádně neznám zkoušecí plán, ale doufám, že se s mámou dostaneme na dovolenou. Mamka už se strašně těší a já taky. Přítele nemám," krčila rameny Katka. "Co přijde, to přijde, uvidíme, jestli se ten pravý objeví," neřeší to momentálně Kateřina. ■