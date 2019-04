Sexy Kim Kardashian oblékla křivky do průsvitných šatů. Takhle vyrazila na oslavu kulatin starší sestry

Kim Kardashian si vyrazila v sexy outfitu. Profimedia.cz

Kim Kardashian (38) rozhodně nešlo přehlédnout na oslavě 40. narozenin její starší sestry Kourtney. Pověstné křivky oblékla do vintage šatů od značky Versace a nutno podotknout, že na ně byl pěkný pohled ze všech úhlů.

Kim odhalila hodně ze svého pozadí, neboť šaty byly skoro průsvitné. To by ovšem nebyla Kim, aby si nevyrazila polonahá. Na večírku se to celebritami jen hemžilo, potkala se tam i se svou starou dobrou kamarádkou Paris Hilton (38).

Málokdo možná ví, že Kim začala svoji kariéru jako asistentka Paris, i když toto označení sama nemá ráda. Později se však stala ještě slavnější než její bohatá kamarádka a duo se na nějaký čas odcizilo. Proslýchalo se dokonce, že se už nemohou vystát. V poslední době se však stále častěji potkávají na rodinných oslavách a jiných akcích. Ani stará přátelství tedy pravděpodobně nerezaví.