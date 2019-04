Na zadek dostane bubenickou paličkou: Na Velikonoce má jedna z hereček ze seriálu Krejzovi hodně zvláštní tradici

Jak slaví herci ze seriálu Krejzovi Velikonoce? Foto: archiv FTV Prima

Hlava rodiny Krejzů – Oldřich Navrátil (66) je velký milovník Velikonoc a staví se k nim velmi zodpovědně. „Mrskat chodíme už v neděli, abychom si kromě vajíček mohli dopřát i štamprličku. V pondělí jsme pak všichni schopni odjet domů,“ prozrazuje seriálový Jan Krejza, který svátky tráví většinou na chatě.

„Naše osada je rozlehlá, a tak vždycky jeden rok začínáme na našem konci a druhý rok na konci kamarádky Olinky. A u dámy, u které se končí, pak pěkně posedíme, probereme život a zahájíme chatařskou sezónu," vyprávěl. Pokud koledníci zavítají na oplátku k Navrátilovým, špatně se mít nebudou. „Kromě velikonoční výzdoby, barvení vajíček v cibulových slupkách a pečlivé přípravy prezentů pro koledníky, tráví má paní spoustu času pečením velikonočních pochoutek. Na stole u nás najdete mazanec, beránka a velikonoční nádivku,“ prozradil.

Podobně je na tom i seriálová dcera Bára, která se svými dcerami dodržuje všechny tradice. I když letos Markéta Plánková (41) chystá malou obměnu. „Budeme s holkama péct i perníčky v podobě vajec a zajíčků a ty rozdávat koledníkům. S rodinou si to užíváme, protože u nás v Mnichovicích, kde žijeme, se Velikonoce stále dodržují. Barvím tak padesát vajec a máme plný koš stuh a stůl s hromadou sladkostí. Chodí k nám tlupy lidí, takže všechno vždy zmizí. Zdobíme dům, lepíme na okna motýly, kytky. Pečeme beránka a mazanec,“ vyčíslila herečka.

Vanda Hybnerová (50), coby Anna Vymešová jako dítě moc Velikonoce nezažila, a přiznává, že si to teď vynahrazuje s dcerami. „Barvíme vajíčka, pečeme beránka, a protože jsme na vesnici, kde se ty tradice drží, očekáváme výprask pomlázkou a smažíme řízky pro sousedy. Jsem ráda, že teď to prožíváme jinak, protože jako malá jsem byla typicky pražské dítě a tohle nezažila,“ řekla Hybnerová.

Zato dvě nejmladší seriálové dcery Ivana Korolová (30) a Lucie Polišenská velikonoční tradice lehce zanedbávají. „Posledních pár let už Velikonoce nedodržuji, což mě mrzí. Bohužel to ale vychází tak, že buď hraju divadlo, nebo se někde zkouší. Navíc tady v Praze nemám sousedy, které bych znala, jako to bylo u nás na vesnici. Je mi to líto, takže ani nebarvím vajíčka a svátky moc nedržím,“ prozrazuje Lucie Polišenská a doufá, že příští rok to napraví.

Ivana Korolová přiznává, že mezi milovníky Velikonoc nepatří. „Nepovažuji se za velkého milovníka těchto svátků, protože mi přišlo trapný, že na vás kluci zazvoní, pošlete je do druhého patra, otevřete jim, pak děláte, že před nimi utíkáte,“ smála se. Jarní výzdobu ale herečka dodržuje a občas prý obarví i nějaké to vejce. „Velikonoční výzdobu dělám, protože mám ráda to „jaro v obýváku“. Na poslední chvíli se rozhodnu, že obarvím pár vajec, tak rychle doběhnu do obchoďáku, nakoupím a doma něco nabarvím,“ prozrazuje herečka, kterou doma vyšupá manžel paličkou od bubnů, na kterou si uváže mašli. ■