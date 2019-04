Drsný partnerský život krásné herečky: Přiznala šikanu, týrání i vztah s mezinárodně hledaným zločincem

Vlastina Svátková si prošla peklem. Michaela Feuereislová

"Pár let mi dělal ze života peklo. Hrabal se mi ve věcech, četl si můj deník, kontroloval každý můj krok a vyžadoval, abych dala tu starou Nokii k televizi, jestli jsem opravdu sama doma, jak tvrdím. A já to všechno poslušně dělala. Protože jsem neznala jiný směr a program, než být za každou cenu milovaná," popisovala v dlouhém statusu první ze vztahů.

A svěřila se i s podrobnostmi dalšího. "Žila jsem i s mužem, který tvrdil, že je single. A pak z něj postupně vylezlo, že má ženu a 4 děti někde daleko v Izraeli. A to se přeci nepočítá. A já, hodná holka, chtěla jeho děti poznat a mít je ráda. Se ženou si prý už dávno nerozumí, nemaj si co říct, nespí spolu a hrajou to jenom kvůli dětem. Která hodná, blbá holka tuhle větu neslyšela, ať zvedne ruku. Naposledy jsem ho viděla na Nově v hlavních zprávách, protože ho hledal Interpol. A našel, i když se jmenoval jinak, než mi tvrdil a let měl mnohem víc, než se chlubil," prozradila svým sledujícím na facebooku.

Nyní je Vlastina spokojená a podruhé vdaná. Se současným manželem vychovává dva syny. Jednoho má z bývalého manželství s režisérem Danem Svátkem a druhého se současným manželem. Vedle něj prý konečně našla sama sebe a vnitřní klid. ■